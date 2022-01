L’attenzione del Parlamento, in questi giorni, è tutta puntata sull’elezione del Presidente della Repubblica. E’ partita, infatti, caccia all’uomo, o alla donna, che “succederà” all’attuale Presidente Mattarella. Si cerca, in pratica, un nome in grado di mettere tutti gli schieramenti sulla stessa linea.

Tante le ipotesi nell’aria. Fumate bianche, finora, per i primi scrutini.

“Il Presidente della Repubblica – ha dichiarato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia – dovrebbe essere eletto direttamente dal popolo. Non con giochi di palazzo. Lo stallo al quale si sta assistendo in questi giorni – prosegue – è un insulto agli italiani. Oggi – conclude meloni – Fratelli d’Italia in Parlamento vota Guido Crosetto, per smuovere le acque in questo stallo politico. Una persona capace e onesta gradita a molti italiani perbene.