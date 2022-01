La città di Portici si è già resa protagonista di varie azioni di solidarietà, veri e propri atti di gentilezza compiuti in circostanze differenti, come la raccolta di doni per il piccolo Vincenzo consegnati poi all’ospedale Santobono, le mascherine cucite da alcune Nonne porticesi nel primo periodo della pandemia o ancora con i disegni che i bambini hanno inviato a Luca, il bimbo investito da un’auto.

Ma la Gentilezza si può esprimere anche attraverso altri semplici gesti come una foto, uno scritto, una poesia o anche un disegno che in questo caso potranno confluire assieme alle altre testimonianze, in una mostra che sarà allestita ad Arcisate (Varese) al termine del viaggio compiuto dalla Valigia della Gentilezza in altre città d’Italia.

Per partecipare basterà recarsi al Comune di Portici e consegnare direttamente nella Valigia entro il 3 febbraio 2022.