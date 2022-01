Oggi, 27 gennaio, ricorre la Giornata della Memoria.

La scelta di fissare nella giornata del 27 gennaio per non dimenticare uno degli orrori più atroci della storia dell’uomo è legata ad un evento storico di grande importanza: il 27 gennaio del 1945 le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.

Numerose sono, in tutta Italia, le manifestazioni e gli eventi per ricordare quanto accaduto e, soprattutto, rendere onore a tutte le vittime innocenti che hanno perso crudelmente la loro vita in quel periodo.

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto. A designarlo è stata la risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005, durante la 42ª riunione plenaria.