Napoli – De Magistris diserta Consiglio sul tema rifiuti.Nonno (Fdi): “Sindaco senza senso delle Istituzioni, peggiore della storia di Napoli”

“In un momento così importante, nel quale la città è nuovamente sommersa dai rifiuti, il Sindaco di Napoli diserta il Consiglio convocato sul tema e non viene in aula, dimostrando non solo poco senso istituzionale ma soprattutto un grado di scorrettezza e di mancanza di educazione senza limiti.

Il peggior Sindaco in assoluto, scostumato e senza senso delle Istituzioni che pensa solo ad assicurarsi il proprio avvenire politico, distruggendo il futuro della nostra città”.

È quanto dichiarato in una nota da Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli di Fratelli d’Italia.