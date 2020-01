Croce e delizia, lo zucchero è davvero presente in tanti alimenti anche insospettabilmente. Nonostante si cerchi di limitare lo zucchero aggiunto al caffè o nelle preparazioni culinarie sono ancora troppe le fonti di zucchero nella nostra alimentazione ed è proprio il nostro corpo ad inviarci dei segnali che ci indicano che ne stiamo assumendo troppo.

Continua stanchezza, soprattutto dopo un pasto povero di fibre e proteine, è proprio il primo segnale di una alimentazione troppo ricca di zucchero. Il motivo è molto semplice: lo zucchero ci dà subito una ricarica di energia che però altrettanto velocemente si esaurisce provocando un improvviso calo di energia che ci porta a ricercare altri alimenti zuccherati instaurando così un circolo vizioso.

Fame e sete eccessiva: sei alla continua ricerca di qualcosa da sgranocchiare e ti sembra di avere sempre la bocca secca e il bisogno di bere? Altri due segnali inequivocabili di un’alimentazione troppo zuccherina che va corretta con uno stile di vita più sano. Cerca in questi casi di rimediare con spuntini sani (frutta di stagione, yogurt bianco, frutta secca) e di bere soltanto acqua o tisane senza zucchero eliminando bibite gassate e succhi di frutta zuccherati.

Pelle grassa o acneica: la nostra pelle è uno specchio di ciò che mangiamo. Se nell’ultimo periodo sembra più grassa, c’è qualche brufolo in più è arrivato il momento di modificare qualche cattiva abitudine a tavola. Impariamo ad ascoltare il nostro corpo per trarre da noi stessi i maggiori benefici. La salute va mantenuta a partire da una corretta alimentazione.

