Portici – Enzo Cuomo polemizza col Governo: “Riaperto tutto scaricando sui sindaci la responsabilità dei controlli, ma senza poteri e soldi”.

Sotto, il testo integrale della comunicazione del sindaco di Portici, Enzo Cuomo.

“In aumento i tamponi e resistiamo a Zero Contagi.

Il totale complessivo dei tamponi effettuati è pari a 732 con un numero di negativi pari a 711 ed un numero di POSITIVI pari a 21.

Sono tutte guarite le 18 persone contagiate , mentre 3 sono le persone decedute.

Di fatto è stato riaperto tutto o quasi tutto scaricando come al solito sui sindaci la responsabilita’ dei vari controlli di decine e decine di protocolli di sicurezza nella solita ambiguità di fondo che non attribuisce al Sindaco alcun potere di coordinamento operativo delle Forze di Polizia e senza che siano state trasferite risorse economiche aggiuntive ai Comuni per affrontare queste nuove spese.

Da stasera nella zona del Granatello si accede con il sistema della ZTL che esclude l’accesso ai motocicli.

Con un lavoro di sinergia con il Vicepresidente della Giunta Regionale Fulvio Bonavitacola, con il Sindaco di Caserta Carlo Marino Presidente dell’Anci Regionale e con il Sindaco di Pozzuoli Enzo Figliolia sono stati ridefiniti gli orari di attività dei BAR con l’Ordinanza Regionale n.53 e conseguentemente abbiamo recepito le nuove disposizioni con Ordinanza Sindacale pubblicata sul sito istituzionale.

In questo momento nella nostra Citta‘ non abbiamo persone domiciliate o residenti in fase di contagio, speriamo bene anche se non mi illudo, il rischio di contagio non è del tutto scomparso e lo testimoniano i numeri di contagiati che ancora vengono registrati in alcune Regioni del Nord ed in misura esigua anche nel Sud, ma confido nel senso civico e nella responsabilta’ di ogni Cittadino per il rispetto delle regole di comportamento COVID19”.