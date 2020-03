Napoli – Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha infine comunicato che il termine del 31 marzo per presentare la richiesta di esenzione dal ticket per le fasce interessate è prorogato di tre mesi.

Per tale motivo nessuno si deve recare presso gli uffici ASL per richiedere l’esenzione. Questa decisione diminuirà la presenza presso gli uffici dei distretti ASL che già sono in affanno.