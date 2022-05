L’ex presidente del Consiglio dei ministri arriverà alle 17 a piazza San Pasquale, dove terrà un discorso rivolto ai cittadini. “Siamo onorati della visita di Giuseppe Conte nella nostra città – spiega Alessandro Caramiello, capogruppo del Movimento Cinque Stelle di Portici -.

Nelle scorse settimane, l’ex premier Giuseppe Conte ci aveva garantito un supporto.

Oggi – prosegue – possiamo confermare la sua visita a Portici in occasione delle elezioni amministrative del 12 giugno. Come avevamo ribadito il Movimento Cinque Stelle nazionale ci da pieno supporto, Invitiamo i cittadini a partecipare all’evento e supportare, così, la nostra campagna elettorale che è il riassunto dell’impegno che da anni mettiamo in campo per la nostra città”.