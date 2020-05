Castellammare: Chiesto al Ministro Lamorgese lo scioglimento del Consiglio comunale

I Deputati del Movimento 5 stelle: “preoccupanti i sospetti di infiltrazioni della malavita al Comune di Castellammare di Stabia”

A seguito dei recenti e inquietanti sviluppi emersi dalle indagini della Procura di Torre Annunziata, relative all’affare “ex-Cirio” che hanno gettato pesanti sospetti di infiltrazioni della malavita sul Comune di Castellammare di Stabia e nello specifico su un settore tanto strategico quale quello dei Lavori Pubblici, nei giorni scorsi i deputati del MoVimento 5 Stelle Teresa Manzo, Carmen Di Lauro e Luigi Iovino hanno inviato alla Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese un’interpellanza per richiedere lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi degli articoli 143 e seguenti del Testo unico degli locali. Nello specifico, l’inchiesta della procura oplontina – nata da uno stralcio dell’inchiesta “Olimpo” condotta dalla DDA di Napoli – ha portato nei giorni scorsi ad una richiesta di arresto ai domiciliari per i parlamentari Luigi Cesaro e Antonio Pentangelo per fatti risalenti al periodo in cui erano presidenti della Provincia di Napoli e relativi proprio al business della riqualificazione dell’ex complesso industriale stabiese. Dalle intercettazioni contenute nell’indagine, inoltre, compare anche l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Giovanni Russo (non indagato) che sarebbe descritto come una “pedina” dell’imprenditore Adolfo Greco.

Alla base della richiesta avanzata dai parlamentari pentastellati, quindi, c’è la considerazione che – alla luce di quanto sta emergendo in queste ore dall’inchiesta della Procura oplontina – non sia più possibile affermare con assoluta certezza l’impermeabilità dell’attuale amministrazione comunale – o comunque di parte di essa – da tentativi di condizionamento da parte della criminalità organizzata. “Siamo convinti – concludono i Deputati – che la città meriti un’amministrazione comunale che sia al di sopra di qualsiasi dubbio o sospetto circa la trasparenza delle proprie decisioni, decisioni che incidono fattivamente sulla vita di tutti i cittadini. Dinanzi agli scenari profilatasi in queste ultime ore, quindi, abbiamo ritenuto fosse nostro dovere intervenire per richiedere lo scioglimento del consiglio comunale.”