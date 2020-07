Castellammare di Stabia – Di seguito la comunicazione integrale del sindaco Gaetano Cimmino.

Abbiamo raggiunto grandi risultati: c’è stata una chiara inversione di rotta avendo diminuito le tasse comunali.

L’avanzo di Bilancio per il 2019 è pari a 64 milioni di euro, ben 9 milioni di euro in più rispetto all’anno precedente.

Il riequilibrio ha risentito dell’emergenza coronavirus ma siamo stati capaci di affrontare tale emergenza adottando misure di notevole importanza uniche in tutta la Regione.

Siamo andati incontro alle esigenze di cittadini ed operatori commerciali. Abbiamo scongiurato l’aumento della Tari nonostante i maggiori costi per lo smaltimento dei rifiuti, e l’aliquota Imu è calata al 10,9 per mille.

Abbiamo poi cancellato la Tari per 3 mesi alle attività, per 8 mesi a cinema e teatri e per 12 mesi alle chiese. Tutto ciò grazie all’impegno di questa amministrazione, dell’Assessorato, del Settore Finanze e della I Commissione.