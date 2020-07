Torre del Greco – Clelia Gorga è il quarto personaggio politico di Torre del Greco ad ufficializzare la candidatura alle prossime Regionali di settembre. Gorga sarà candidata nella lista Campania Libera, a supporto del governatore uscente Vincenzo De Luca.

I primi ad ufficializzare la candidatura alle Regionali di settembre sono stati Clementina Sasso e Marco Manna per la lista Potere al Popolo, poi, a seguire, Monica Ascione, per Italia Viva, con De Luca presidente. Anche se non è ufficiale, con manifesti ed altro, dovrebbe essere scontata la ricandidatura di Loredana Raia, consigliere uscente, sempre con il Pd.

Clelia Gorga è un avvocato, ed è nata nel 1981. Nel 2004 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza

Nel 2006, invece, si è laureata anche in Scienza Politica dell’Amministrazione all’Università degli Studi di Napoli, Federico II.

Già consulente legale del Comune di Marcianise. Docente del master in criminologia presso l’Università Telematica “Unipegaso”.

Nel 2014 è stata eletta consigliere comunale in quota Pd, con oltre 900 voti.

Alfonso Ancona