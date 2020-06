Castellammare di Stabia – Cimmino: “da sabato 27 giugno sarà nuovamente aperto il parcheggio delle Antiche Terme”.

Ecco il comunicato integrale del sindaco Gaetano Cimmino:

A partire da sabato 27 giugno sarà nuovamente aperto il parcheggio delle Antiche Terme. Sarà possibile usufruire di 132 posti auto, 8 stalli per persone con disabilità e 50 per ciclomotori proprio accanto allo stabilimento di piazzale Amendola.

Sono state previste, inoltre, una tariffa fissa diurna pari a 3 euro per la sosta nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 20.00 e una tariffa fissa notturna, sempre pari a 3 euro, per la sosta nella fascia oraria compresa tra le 20.00 e le 2.00.

Un’iniziativa che è stata già messa in atto con successo lo scorso anno e che avrà luogo fino al prossimo 25 ottobre per garantire un’ampia area parcheggio a breve distanza dal centro storico e dalla villa comunale, dove i flussi veicolari in estate sono più elevati.