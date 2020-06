Ercolano – Tre uomini arrestati, una donna denunciata.

E’ il bilancio dell’operazione dei carabinieri della tenenza di Ercolano, che nella giornata di oggi hanno sequestrato oltre 400 kg di sigarette, sprovviste del contrassegno dei Monopoli di Stato ed utilizzate per la vendita di contrabbando.

Si tratta di G.S. , N.S. e P.S. rispettivamente di 43, 36 e 26 anni, già noti alle Forze dell’ordine.

I carabinieri – allertati dal 112 per dei movimenti sospetti in via San Vito – hanno prima rinvenuto e sequestrato all’interno di una stalla (appartenente a G.S.) più di 11 kg di bionde. Dopo la scoperta, i controlli si sono estesi anche a casa di P.S., cugino e probabile “socio” del 43enne: anche qui sono stati trovati altri 3 chili di sigarette. Il 26enne ha inoltre spintonato e minacciato di morte i militari, che lo hanno bloccato ed arrestato.