San Giorgio a Cremano – Bike To Work a SAn Giorgio: fino a 50 euro al mese per chi utilizza la bicicletta. Zinno: “E’ un ‘opportunità da non perdere”.

Ecco il comunicato completo del sindaco Zinno

Cari concittadini, è partito nella nostra città, Bike To Work, il progetto finanziato dalla Regione Campania che dà un incentivo economico fino a 50 euro al mese per chi utilizza la bicicletta nel percorso da casa al lavoro. Sono stati consegnati infatti, i kit “pin bike”, che montati sulle biciclette, dal 1 dicembre stanno tracciando i percorsi di chi ne ha fatto richiesta, monitorando così l’effettivo utilizzo del mezzo a due ruote per raggiungere il proprio posto di lavoro.

Sono già arrivate alcune decine di domande, ma vi è ancora possibilità di ottenere il beneficio per i cittadini sangiorgesi. Sono 100 infatti le domande che potranno essere accolte fino a marzo 2022.

La richiesta va inoltrata via mail all’indirizzo: sangiorgioinbici@e-cremano.it; il modello è scaricabile al seguente link: http://www.e-cremano.it/…/90/ALBOPRETORIO_FILE_426690.pdf

Potranno beneficiare degli incentivi i maggiorenni, residenti a San Giorgio a Cremano, che effettuano spostamenti casa-lavoro con l’uso sistematico della bicicletta (anche a pedalata assistita) per almeno 10 giorni al mese.

Vi ricordo che il tracciamento avviato attraverso pin bike non sarà mai automatico ma attivato solo dall’utente stesso, nel pieno rispetto della privacy. Il monitoraggio e la contabilizzazione dei percorsi saranno effettuati mensilmente dal Comando di Polizia Municipale con i dati riportati dalla app (numero di spostamenti casa-lavoro e totale dei km percorsi nel mese).

E’ un ‘opportunità da non perdere. Sia dal punto di vista economico che ambientale. Possiamo rendere i nostri comportamenti sempre più green e agevolare ulteriormente la mobilità sostenibile. Partiamo dalle nostre abitudini quotidiane per cambiare il nostro stile di vita. Impegniamoci a renderlo davvero più ecosostenibile.

