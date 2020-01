Ercolano – Al via i lavori per portare l’illuminazione pubblica in via dei Papiri Ercolanesi, il lungo viale che conduce al nuovo ingresso del Parco Archeologico di Ercolano.

Il nuovo impianto entrerà in funzione nel giro di due settimane e prevede l’installazione di dodici pali con altrettante lampade a led a ridotto consumo energetico che illumineranno l’intero tratto che collega via Alveo all’ingresso carrabile degli Scavi. I lavori sono realizzati dalla multinazionale Engie che da due anni si occupa della gestione e della riqualificazione della pubblica illuminazione del Comune di Ercolano.

«Questo intervento rientra nelle attività previste dalla partnership con la società Engie e che ha già portato alla sostituzione di oltre quattromila punti in tutta la città e all’installazione di nuovi impianti laddove la pubblica illuminazione non era stata mai realizzata – dice il sindaco Ciro Buonajuto -. Il nuovo impianto in via dei Papiri Ercolanesi, inoltre, consentirà di sorvegliare meglio una strada in cui purtroppo è frequente nottetempo il fenomeno dello sversamento selvaggio di rifiuti».

La partnership tra Comune di Ercolano ed Engie fino ad oggi ha permesso una diminuzione di oltre il 65% di energia utilizzata, una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 850 tonnellate annue e un risparmi per la pubblica amministrazione di oltre 1 milione di Euro rispetto alla passata gestione.