Cracovia – Calcio amputati: al Congresso EAFF di Cracovia il sorteggio degli Europei

La città di Cracovia, sede dei prossimi Campionati Europei di Calcio amputati, ospiterà dal 31 gennaio al 2 febbraio il Congresso EAFF (European Amputee Football Federation).

Domenica alle 12 si svolgerà il sorteggio degli Europei. Le 16 squadre partecipanti sono inserite in quattro gruppi di quattro squadre sulla base dei risultati delle partite di Euro 2017, dei Mondiali 2018 e delle amichevoli del 2018 e 2019. La cerimonia sarà trasmessa in diretta web sulla pagina Facebook di EAFF.

Nel corso della tre giorni di incontri, è previsto anche il sopralluogo ai campi di gara della rassegna continentale del 12-21 settembre prossimo.

Il giorno prima si terrà invece il sorteggio per la EAFF Champions League a cui parteciperà per la prima volta una squadra italiana. La Nuova Montelabbate, vincitrice dello scudetto del 2019, prenderà parte alla manifestazione insieme ad altri sette club provenienti da Inghilterra, Azerbaigian, Irlanda, Turchia, Georgia, Russia, Polonia. La Champions League è in programma a Bielsko-Biala in Polonia dal 22 al 24 maggio.

Al Congresso EAFF l’Italia sarà rappresentata dal CT della Nazionale italiana Renzo Vergnani.

Sorteggio Europei di Cracovia

Gruppo A: Polonia, Turchia, Inghilterra, Russia

Gruppo B: Spagna, Italia, Irlanda, Francia

Gruppo C: Germania, Georgia, Grecia, Ucraina

Gruppo D: Belgio, Olanda, Azerbaigian, Scozia