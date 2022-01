Portici – Dal 20 gennaio è stato attivato un nuovo servizio on line per la presentazione del cambio di residenza e domicilio in tempo reale con una procedura interamente web.

Il servizi web di presentazione delle pratiche di cambio residenza completa la digitalizzazione dei servizi demografici del Comune di Portici che, nel 2020 è migrato in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), a maggio 2021 ha attivato la certificazione anagrafica on-line e a ottobre 2021 ha attivato la procedura web integrata per l’iscrizione e cancellazione all’Albo degli Scrutatori e dei Presidenti di Seggio Elettorale. Nel 2021 inoltre i servizi demografici sono stati integrati con l’AppIO in merito agli avvisi di scadenza e avvisi vari connessi alle pratiche.

Accedendo all’area Servizi on line/ Servizi al cittadino da un pc, smartphone o tablet, i cittadini in possesso di SPID o Carta di Identità Elettronica C.I.E. ( App CieSign)possono presentare la propria dichiarazione di cambio di residenza o abitazione con una procedura interamente automatizzata e integrata con l’ANR, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e con il Protocollo dell’Ente.

La semplificazione per il cittadino è assicurata!

I dati anagrafici del dichiarante e dei componenti del nucleo familiare risulteranno già inseriti, occorrerà eventualmente confermarli oppure eliminarli qualora sia solo uno dei componenti ad effettuare il cambio.

Al termine della procedura il cittadino riceverà una conferma di avvenuta registrazione della pratica e ne potrà monitorare l’andamento.

Anche il nuovo servizio on line è integrato con AppIo, con la conseguenza che il cittadino riceve aggiornamenti e comunicazioni inerenti li stato della pratica attraverso AppIO.

Entro 2 giorni lavorativi l’Ufficio Anagrafe dispone la registrazione della nuova residenza pur nelle more degli accertamenti che devono avvenire entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.

La presentazione del cambio di residenza e domicilio on line si aggiunge alle modalità di presentazione già in vigore

via telematica tramite PEC o email con l’utilizzo dell’apposita modulistica, o per raccomandata, o in presenza presso lo sportello di Traversa Melloni il martedi e giovedi’ dalle 9-00 alle 12.45