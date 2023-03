Nel cuore di Napoli c’è un piccolo vicolo in cui la Street Art ha trasformato molti bassi e negozi chiusi in un museo a cielo aperto della napoletanità.

In questo vicoletto le immagini di Totò e delle personalità simbolo di Napoli la fanno da padrone tanto che molti la conoscono come “la stradina di Totò”.

Si tratta di via Portacarrese a Montecalvario, verso i Quartieri Spagnoli, a pochi passi dalla centralissima via Roma.







Entrando in via Portacarrarese a Montecalvario non si trova la classica Napoli da cartolina fatta di panorami e belvedere: quando i turisti entrano in questo vicolo, trovano metri di strada stretti tra due muri alti.

Attraversandola si nota solitamente una folla di curiosi visitatori di passaggio che, armati di macchina fotografica, ammirano la Street Art che ha per soggetto, spesso e volentieri, il volto di Totò li guarda con diverse espressioni, da diverse angolazioni con diverse storie da raccontare.

Insieme all’amatissimo Totò, sono raffigurati anche altri volti della Napoli che piace in tutto il mondo.