Napoli – Per l’estate Città della Scienza rinnova l’invito a partecipare a un’avventura educativa grazie al programma ricco di attività per tutta la famiglia, turisti inclusi.

Per il weekend del 29 e 30 Giugno il palinsesto prevede due science show molto divertenti e coinvolgenti. Con “Giochi di Fuoco” ci si immergerà nella scoperta del fuoco e dei suoi segreti con esperimenti affascinanti; in “Giochi d’Acqua” si potranno esplorare le proprietà uniche dell’acqua e il suo ruolo essenziale nella vita.







Ai science show si unisce nell’ambito dei Borbone Kids Lab il laboratorio CHIMiCApisce: bambini dai 4 ai 12 anni faranno esperimenti chimici creando messaggi segreti e fiori colorati.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario, le visite guidate alla mostra Insetti & Co. e per l’ultima settimana la mostra interattiva sulla Fisica “Facciamo un esperimento”.

