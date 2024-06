Torre del Greco – È tutto pronto per il ritorno, dopo sedici anni di assenza, della festa dei quattro altari. Il programma di iniziative collaterali alla rassegna, prevista a partire da venerdì 19 e fino a domenica 21 luglio, è stato definito e si annuncia assai coinvolgente, con diversi punti cittadini toccati.

Per questo motivo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ha deciso di indire una conferenza di presentazione per martedì 2 luglio alle ore 12.30 nell’aula consiliare di palazzo Baronale (via Plebiscito, 1), durante la quale saranno dettagliate le curiosità relative all’attesa kermesse. Insieme al primo cittadino saranno presenti i responsabili dell’ufficio Cultura e il direttore artistico della festa Gigi Di Luca.