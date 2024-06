Ercolano – Nuove tariffe TARI ad Ercolano: venerdì 28 giugno il provvedimento arriverà in consiglio comunale e, come annuncia lo stesso primo cittadino Ciro Buonajuto, sono “previste riduzioni significative sia per le famiglie che per le utenze commerciali, grazie alla lotta all’evasione portata avanti in questi anni.”

Per il sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci: “Gli sforzi di questi anni vengono ripagati. Da settembre 2021, infatti, gli uffici hanno lavorato per stanare gli evasori. Questo ci ha permesso di ridurre drasticamente la percentuale di utenti morosi. Il censimento che abbiamo avviato, le diffide per omessa denuncia e i solleciti di pagamento sono tutte azioni di contrasto che ci permettono ora di proporre una riduzione che varierà dal 9 al 21% a seconda della composizione del nucleo familiare e della dimensione dell’abitazione e del 7% per le utenze non domestiche.”







Il consiglio comunale è previsto in prima convocazione alle ore 8.30 di venerdì 28 giugno 2024.