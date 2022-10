Venerdì 7 ottobre alle ore 11, taglio del nastro Vebo 2022 la Fiera Internazionale della Bomboniera, Casa, Regalo e Design giunta alla sua ventunesima edizione.

Location, la Mostra d’oltremare di Napoli. Presenti l’assessore comunale al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato; il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola; il presidente della Mostra D’Oltremare, Remo Minopoli; la consigliera delegata della Mostra D’Oltremare, Maria Caputo; l’amministratore delegato di Vebo, Luciano Paulillo e il presidente di Vebo, Marco Paulillo.

La Fiera B2B presenta in anteprima le collezioni tavola, casa e bomboniere del 2022-2023 e le ultime novità dedicate al Natale. Fino a lunedì 10 ottobre Vebo 2022 concentra nel grande ente fieristico napoletano numerosi settori merceologici come Industria manifatturiera, rivenditori, grossisti e dettaglianti, rappresentanti di bomboniere, articoli da regalo, argenteria, complementi d’arredo di design, confetti e dolciaria, accessori, packaging, bigiotteria, cartotecnica, natalizio, ballon art party.

Ciò per sottolineare l’indiscusso valore di un’esposizione capace di trasformarsi in un prezioso punto di riferimento per l’intero comparto produttivo nazionale e internazionale con la partecipazione di nuove aziende provenienti da tutta Italia, insieme a tante presenze straniere.

Due momenti importanti di Vebo 2022 sono il design e le collezioni 2022-2023 per bomboniere, oggettistica, regalo e casa. Non mancheranno gli addobbi natalizi, i decori, i segnaposto e tutto quanto occorre per una mise en place per la tavola di Natale.