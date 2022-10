Lunedì 31 ottobre si svolgerà una giornata di Trekking urbano, incentrata sulla riscoperta del Miglio d’Oro.

L’appuntamento è per le 10.30 al Parco inferiore di Villa Favorita in via Gabriele D’Annunzio, da dove si partirà.

Il percorso toccherà poi Palazzo Arcucci e Villa Maiuri per concludersi a Villa Campolieto. Il tempo di percorrenza è di circa 2 ore.