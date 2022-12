Per il quarto anno consecutivo, l’Associazione Monsignor Sasso, darà vita al 4°Memorial Ponte Morandi il 14 e 15 Dicembre allo stadio A. Liguori di Torre del Greco. Un modo per rendere omaggio ai nostri concittadini scomparsi tragicamente a Genova.

Il giorno 14 mattina presso l’aula consiliare di Palazzo Baronale si terrà la conferenza stampa moderata dal giornalista Aniello Sammarco in presenza dei familiari dei 4 ragazzi, del primo cittadino dottor Giovanni Palomba, della vice presidente del Consiglio Regionale della Campania Loredana Raia, dell’Assessore allo Sport Giuseppe Speranza, del Presidente del Consiglio Comunale l’Avvocato Gaetano Frulio, del Presidente FIGC LND CR Campania Carmine Zingarelli, del Presidente Panathon International Liberato Esposito, del Presidente dell’ordine degli Avvocati di Torre Annunziata Luisa Liguoro, dell’Avvocato Eduardo Chiacchio esperto di diritto sportivo e di tutti i rappresentanti delle società sportive partecipanti.

A dar vita, sul campo da gioco, ci sarà la Turris, la LND Campania, il Napoli e la Cavese con le formazioni under 17. Il calcio d’inizio giorno 14 alle ore 15:00 allo stadio A. Liguori, prima con Turris vs Cavese e poi Napoli vs LND Campania. Giovedì15, alle ore 9:00 la finale per il terzo posto e alle ore 11:00 la finalissima con premiazione nell’area conviviale dello stadio A. Liguori. L’associazione Monsignor Sasso ringrazia anticipatamente tutti coloro che rendono possibile la realizzazione della manifestazione.