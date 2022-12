Una serata all’insegna della solidarietà. È questo il filo conduttore che contraddistingue le iniziative messe in campo dall’associazione Umberto Feola.

Per questo mese natalizio, i volontari della fondazione, costituita in memoria di Umberto Feola, hanno organizzato in collaborazione con Banca Mediolanum UFC Napoli a scopo benefico una serata di Gala, denominata ‘Christmas day’, con la creazione di borse di studio.

L’appuntamento è fissato per sabato 17 dicembre alle ore 20 presso Villa Montedoro Eventi di Torre del Greco.

Il costo della partecipazione alla serata è di euro 50 a persona ed ricavato sarà in parte devoluto dalla fondazione in beneficenza.

Non è la prima volta che la fondazione Feola scende in campo per la solidarietà: negli ultimi anni numerosi sono stati gli eventi messi in piedi dai soci ed altrettanto numerose le borse di studio emesse in favore dei giovani. Non da ultimo, l’aiuto solidale in favore delle famiglie durante gli ultimi anni.

Insomma, l’associazione sta davvero facendo qualcosa per i giovani della città torrese e per la nostra città. Per info è possibile visitare il sito www.fondazionefeola.it