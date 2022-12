Si è rinnovata a Portici la magia dell’accensione delle luminarie, come sempre circondati da tantissimi bambini che aspettano impazienti quell’attimo che, come d’incanto, illumina le meravigliose ville del territorio. Luminarie che, comunque, saranno visibili fino all’8 gennaio 2023.

“Quest’anno – ha dichiarato il sindaco di Portici, Enzo Cuomo – abbiamo addirittura raddoppiato la collocazione di questa attrattiva natalizia, ottenendo così due aree completamente addobbate e illuminate che regaleranno un Natale di emozioni ai bambini ed agli adulti.

Quando qualche mese fa si è resa necessaria una riduzione dei consumi elettrici a causa di un vertiginoso rincaro delle bollette, qualcuno ha erroneamente ipotizzato che automaticamente venissero annullate anche i soggetti luminosi e le Ville Incantate. In realtà con un sacrificio chiesto ai Cittadini, che a breve non sarà nemmeno più necessario, riducendo di 1/3 l’accensione dei pali della pubblica illuminazione siamo riusciti a contenere i rincari energetici ed ottenere anche quest’anno il risultato di creare le Ville Incantate che quest’anno sono raddoppiate.

Sentire quei bambini fare il conto alla rovescia per poi illuminarsi in volto all’accendersi dei soggetti luminosi – prosegue Cuomo – ci ripaga di aver dovuto lottare contro chi non voleva aprire quel parco di Villa Mascolo arrivando finanche a denunciarci alla Corte dei Conti, che ha poi riconosciuto la correttezza della nostra Amministrazione ed ha archiviato l’esposto.

Complimenti e grazie ai Consiglieri Comunali e agli Assessori che vollero fortemente assumersi la responsabilità’ di aprire il Parco di Villa Mascolo ai Cittadini e che continuano a svolgere la propria funzione senza scappare dalle proprie responsabiltà istituzionali e politiche.

Un grazie di cuore a Imma e Giovanna ed agli Operai della Ditta Ita che quest’anno si sono veramente superati.

Un plauso – chiosa il primo cittadino – alle Lavoratrici ed ai Lavoratori dei Puc (reddito di cittadinanza) che, in supporto ai nostri Dipendenti del settore Risorsa Mare, si occupano dell’accoglienza e della vigilanza del Parco di Villa Mascolo e della Villa Comunale”