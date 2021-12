Torre del Greco – The Pink Christmas Village, boom di presenze nelle aree allestite nella villa Salvo D’Acquisto

Oltre 15mila presenze nei primi dieci giorni di attività a Torre del Greco: tante le iniziative

Nei primi dieci giorni di attività ai cancelli della villa comunale Salvo d’Acquisto di Torre del Greco sono stati registrati quasi 15.000 ingressi. Boom di presenze per la prima edizione di The Pink Christmas Village, il Villaggio di Natale che fino al prossimo 8 gennaio animerà gli spazi dell’area verde di via Alcide De Gasperi. Nato da un’idea di giovani imprenditori locali, grazie alla collaborazione tra l’associazione culturale monsignor Michele Sasso e Infinity Lords, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Torre del Greco, il villaggio gode di un successo figlio di un’accurata programmazione e di una varietà di offerte che hanno coinvolto i visitatori: famiglie con bambini, ragazzi e persone adulte attratti dagli oltre venti stand attivi (con proposte di carattere gastronomico tra prodotti tipici locali e di altre regioni, punti ludici, offerte legate all’artigianato e prodotti della tradizione economica cittadina).

Particolarmente apprezzato inoltre il percorso dedicato ai più piccoli che, partendo dalla Pagoda Polar Express conduce prima alla casa degli Elfi, poi a quella di marzapane e infine alla casa di Babbo Natale. Molto coinvolgente anche l’Ice Village e la pista di pattinaggio. Per i giovani poi sono previsti concerti e iniziative mirate che saranno annunciate nei prossimi giorni, mentre cresce l’attesa per la sfilata dei piccoli modelli in gara per l’elezione di Miss e Mister Italia Baby prevista per domenica 26 dicembre.

“Siamo felici del riscontro che in questi primi giorni ha ottenuto il Villaggio di Natale – spiegano gli organizzatori – Questa iniziativa è nata come una sorta di scommessa, con il proposito di regalare alla città un sito di socializzazione che oltre a valorizzare la villa Salvo d’Acquisto, contribuisse ad infondere lo spirito natalizio nei bambini e nelle loro famiglie, purtroppo duramente provate dalla pandemia. Ringraziamo l’amministrazione comunale per la vicinanza mostrataci e per aver creduto nell’iniziativa. Inoltre ringraziamo quanti ci stanno dando fiducia e stanno collaborando alla buona riuscita della manifestazione”.

The Pink Christmas Village è aperto tutti i giorni fino al prossimo 8 gennaio dalle 10 alle 23. L’ingresso è gratuito: l’accesso agli spettacoli e agli spazi con animazione è consentito solo previa esibizione del green pass.