Roma – Atletica paralimpica: il calendario del 2022

Deliberato il calendario dell’Atletica paralimpica per l’anno 2022.

L’attività agonistica nazionale prenderà avvio da Ancona con i consueti Campionati Italiani Paralimpici Indoor e Invernali di Lanci in programma il 12-13 marzo. Il 19 si aprirà invece la stagione outdoor con l’inserimento delle prime prove territoriali di Coppa Italia Lanci e dei Societari fino al 31 maggio.

Il 6-8 maggio andrà di scena a Jesolo il World Para Athletics Grand Prix che riunirà i migliori corridori, lanciatori e saltatori paralimpici del mondo nella cittadina veneta, già protagonista dell’ultima edizione del 2021.

Dal 27 giugno al 4 luglio la Nazionale giovanile di Para atletica sarà impegnata agli EPYG, gli Europei multi-disciplinari Under 20, previsti a Pajulahti in Finlandia.

Il 9-10 luglio sono in programma gli Assoluti, ultima chance per gli atleti per ottenere i minimi per la partecipazione ai Campionati del Mondo di Kobe, in Giappone. La rassegna iridata si svolgerà dal 26 agosto al 4 settembre.

Il finale di stagione sarà affidato all’assegnazione dello scudetto con i Campionati Italiani di Società (1-2 ottobre) e della Coppa Italia Lanci (22-23 ottobre).

Il calendario 2022

https://fispes.it/kp/uploads/calendario-2022_002.pdf