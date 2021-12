Portici – Campo Invernale per minori dai 6 ai 12 anni con svantaggio sociale e diversamente abili

Vacanze di Natale ricche di iniziative per i bimbi dai 6 ai 12 anni in condizioni di svantaggio sociale e per i minori diversamente abili impegnati nel Campo Invernale.

Ai ragazzi individuati dai Servizi Sociali e ai minori diversamente abili saranno dedicate all’interno del Centro Sportivo Portici attività motorie specifiche che potranno favorire risultati e benefici sia nella sfera cognitiva-intellettiva che relazionale-sociale.

Le piscine e le sale appositamente attrezzate del Centro di via De Curtis ospitano, secondo un calendario prestabilito, i minori seguiti da personale esperto e qualificato nei diversi giorni della settimana.

In programma fino alla fine di dicembre, il Campo Invernale sta rappresentando anche un concreto supporto a quelle famiglie che non potendo contare sulle scuole per l’ordinaria sospensione delle lezioni dovuta al periodo natalizio, possono così sentirsi assistite con una valida alternativa di intrattenimento per i propri figli.

Per i ragazzi il Campo Invernale diventa un’esperienza rilassante e divertente, dove per ognuno di loro si crea coinvolgimento attraverso lo sport e il gioco.

L’esperienza e la competenza del personale, oltre alle dotazioni del Centro Sportivo Portici , consentono inoltre anche la partecipazione di minori diversamente abili, favorendo così la totale inclusione senza alcun tipo di emarginazione o barriera.

Il Campo Invernale può ospitare un massimo di 40 minori, che saranno impegnati in attività che proseguiranno fino al 30 dicembre.