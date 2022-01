Martedì 18 gennaio 2022 Castel dell’Ovo – Sala Italia – ore 19 nell’ambito delle iniziative promosse ed organizzate dal Comune di Napoli con il contributo di Città Metropolitana va in scena SUONNO D’AJERE in Concerto.

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Obbligatorio super green pass e mascherina FFP2

mail: info@soundfly.it

WhatsApp: 3286188754

Produzione: SoundFly S.r.l.

Restituire spessore e dignità alla tradizione canora partenopea é l’intento del trio Suonno D’Ajere, Irene Scarpato (canto), Marcello Smigliante Gentile (mandolino, mandoloncello) e Gian Marco Libeccio (chitarra classica).

L’ ensemble nasce nel 2016 dall’esigenza di conoscere e approfondire ciò che la città di Napoli ha prodotto nella sua storia musicale vocale. Un attento lavoro di ricerca precede la messa in musica. Scelgono, quindi, perlopiù brani non blasonati, mirati a raccontare la tradizione partenopea nel suo totale, privandola dell’immagine di vetrina che tanto ha caratterizzato l’esecuzione di questo repertorio negli anni. Si sviluppa un credo rigoroso e intransigente che non manca di lasciare spazio a spunti di contaminazione.

Il percorso produttivo si estende anche all’elaborazione di musica inedita da porre in linea con la loro tradizione, convinti che la conoscenza delle proprie origini è la migliore base per una nuova produzione di spessore. “Suspiro”, il loro inedito, dà il titolo al loro primo album, appena ripubblicato in distribuzione internazionale. Una nuova copertina e due nuove singoli ad arricchire la tracklist originale.

Lo spettacolo rappresenta in pieno il progetto e l’album pubblicato. Vengono toccati i principali stili della storia della canzone napoletana in una scaletta eterogenea e studiata nei dettagli.