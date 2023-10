Giovedì 12 Ottobre, nella Sala del Capitolo del Complesso Monumentale San Domenico Maggiore di Napoli, è previsto un un doppio appuntamento, alle ore 18.00 e alle ore 20.00, con la danza contemporanea: “Save the last dance for me”.

L’iniziativa, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica, è organizzata da Körper, Centro Nazionale di Produzione della Danza.

In Save the last dance for me, Alessandro Sciarroni lavora insieme ai danzatori Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini sui passi di un ballo bolognese, la polka chinata, una danza di corteggiamento risalente ai primi del ‘900 ed eseguita in origine da soli uomini: fisicamente impegnativa, quasi acrobatica, la quale prevede che i danzatori, abbracciati l’un l’altro, girino vorticosamente mentre si piegano sulle ginocchia quasi fino a terra.







Il progetto nasce in collaborazione con Giancarlo Stagni, un maestro di balli filuzziani che ha ridato vita a questa antica tradizione grazie alla riscoperta e allo studio di alcuni video di documentazione risalenti agli anni ’60.

La musica è di Aurora Bauzà e Pere Jou (Telemann Rec.), gli abiti di Ettore Lombardi, la direzione tecnica di Valeria Foti, tecnico di tournée Cosimo Maggini.

Per la promozione, consiglio e sviluppo Lisa Gilardino, all’amministrazione e produzione esecutiva Chiara Fava e alla comunicazione Damien Modolo. La produzione è di corpoceleste_C.C.00#, MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante Interesse Culturale, la coproduzione di Santarcangelo Festival, B.Motion, Festival Danza Urbana.

L’ingresso è gratuito. È richiesta la prenotazione all’indirizzo email organizzazione@korper.it, indicando nome, cognome, numero di persone e l’orario della replica alla quale si vuole assistere.