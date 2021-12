San Giorgio a Cremano – Tre giorni di sport e attività motorie sotto l’albero. Domani parte “Christmas Sport”, l’iniziativa organizzata d’accordo con l’assessore Maria Tarallo, su proposta della ASD Officina della Danza, che si svolgerà in Piazza Troisi, il 17-18 e 19 dicembre.

– Venerdì 17, dalle 18.30 nella splendida piazza, appena inaugurata ed illuminata a festa, la coreografa Chiara Alborino farà ballare tutti coloro che vorranno mettersi alla prova, durante una lezione di “movimento espressivo”, coinvolgendo adulti e bambini in performance adatte a tutte le età.

– Sabato18, sempre alle 18.30, la piazza si animerà a ritmo di Zumba, con l’istruttrice Nancy Zeno. Movimento ed energia per vivere un pomeriggio vivace e ricco di vitalità.

– Domenica 19 invece, dalle 11.00, tutti in piazza nuovamente per fare yoga, con il maestro Fabrizio Varriale.

Tutti i coach e i coreografi fanno parte dell’ ASD Officina della Danza e sono riconosciuti a livello nazionale per esperienza e curricula.

Sarà un fine settimana quindi all’insegna del movimento e del relax, per vivere in maniera diversa la magia del Natale e dare un ulteriore slancio allo sport.