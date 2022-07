Si è conclusa ieri con il Gran galá finale questa XXII edizione del Premio Massimo Troisi.

Nominati i vincitori 2022: Federica Ferrero (Torino) e Mariano Grillo (Napoli); giovani, promettenti attori comici che hanno conquistato la giuria presieduta da Giancarlo Bozzo, ideatore di Zelig a cui abbiamo consegnato il Premio alla Carriera.

Una kermesse definita “meravigliosa” proprio dal pubblico che tutte le sere ha fatto registrare il sold out, testimonianza del forte legame con Massimo Troisi e con la città di San Giorgio a Cremano.

Dopo Ezio Greggio, le Ebbanesis e i Super 4, che si sono alternati nelle varie serate, la finale di ieri ha visto tra i protagonisti principali Nathaly Caldonazzo, ultima compagna di Massimo Troisi che ha commosso tutti con i racconti inediti e personali della loro vita insieme, la mitica Sandra Milo, il trasformista Vincenzo De Lucia e Gigi Finizio che ha coinvolto il pubblico con le sue canzoni più belle e intense.

Tantissimi i cittadini presenti in tutte le sere e ieri vi è stata una calorosa partecipazione della città.

“In platea ieri vi erano anche tanti rappresentanti delle istituzioni amici della nostra città , alcuni dei quali hanno consegnato gli ambìti premi, tra cui il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Napoli, Luigi Riello, il parlamentare Europeo On. Giosi Ferrandino, l’On. Gianfranco Di Sarno, la Vice Presidente del Consiglio Regionale Loredana Raia, il capogruppo al Consiglio Regionale Mario Casillo, il Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli e il Sindaco di Portici Vincenzo Cuomo.

In platea vi era anche tutta la giunta comunale e quasi tutti i consiglieri comunali della città che hanno sostenuto l’ideazione di questa edizione del premio.

Il Cremanum d’Argento è stato consegnato dal Presidente del Consiglio comunale, Michele Carbone all’attore sangiorgese Massimo De Matteo, eccellenza del teatro, del cinema e delle fiction TV.

Insomma, abbiamo raggiunto ancora una volta l’obiettivo di celebrare con la nostra bella comunità sangiorgese il nostro grande Massimo e soprattutto di far emergere nuovi, straordinari talenti nell’arte della comicità.

La collaborazione con Zelig è stata il valore aggiunto di questa XXII edizione, in quanto ha portato davanti al grande pubblico, giovani attori comici di grande qualità interpretativa e forte originalità.

Per tutto questo, un plauso va sicuramente al direttore artistico Gino Rivieccio che è riuscito a portare in città spettacoli e proposte culturali e artistiche sempre nuove e con cui abbiamo lavorato in grande sinergia.

Ma un ringraziamento speciale va a tutta la squadra che ha lavorato affinché questa edizione fosse ancora più straordinaria delle altre: i dipendenti comunali, il mio staff e i collaboratori esterni, la Protezione Civile, la Polizia municipale, la vigilanza e naturalmente il Vicesindaco e assessore alla Cultura Pietro De Martino; una squadra che vince grazie alla sua professionalità e unitá.

È stato un grande e faticoso lavoro che solo una grande team avrebbe potuto realizzare.

Ci vediamo all’edizione 2023”. Lo ha dichiarato il sindaco Giorgio Zinno.