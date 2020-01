Torre del Greco – Il 2020 della Nazionale Under 19 Femminile inizia da Torre del Greco, dove oggi (ore 14.30) le Azzurrine affronteranno la Svezia nella prima delle due amichevoli in programma con le pari età scandinave (la seconda sfida si disputerà giovedì alle 14 a Torre Annunziata).

Un doppio test utile in preparazione alla Fase élite del Campionato Europeo, che dal 7 al 13 aprile in Portogallo vedrà le Azzurrine opposte alla nazionale di casa, alla Bosnia Erzegovina e alle campionesse d’Europa in carica della Francia. Al pari dell’Italia, la Svezia ha chiuso al secondo posto il girone della prima fase delle qualificazioni europee alle spalle del Belgio, con cui ha perso di misura (1-0) dopo la goleada all’esordio con l’Armenia (14-0) e il pareggio per 2-2 con la Bosnia, prossima avversaria della squadra di Sbardella nella Fase élite.

Ieri la Nazionale ha sostenuto il primo allenamento allo Stadio ‘Liguori’, che oggi ospiterà la sfida con le pari età svedesi. In campo anche il difensore dell’Orobica Bergamo Martina Zanoli, convocata al posto dell’infortunata Heden Corrado.

L’elenco delle convocate

Portieri: Beatrice Beretta (Juventus), Camilla Forcinella (Hellas Verona Women);

Difensori: Paola Boglioni (Empoli Ladies),*Heden Corrado (AS Roma), Michela Giordano (Juventus), Chiara Pucci (FC Ingolstadt), Francesca Quazzico (FC Inter), Chiara Ripamonti (Fiorentina Women’s), Bianca Vergani (FC Inter);

Centrocampiste: Melissa Bellucci (Juventus), Anna Catelli (FC Inter), Sofia Colombo (FC Inter), Azzurra Corazzi (Fiorentina Women’s), Caterina Fracaros (FC Inter), Ludovica Silvioni (Juventus);

Attaccanti: Federica Anghileri (Empoli Ladies), Asia Bragonzi (Juventus), Angela Caloia (Harvard University), Margherita Monnecchi (Fiorentina Women’s), Silvia Zanni (Sassuolo).

*sconvocata, al suo posto convocata Martina Zanoli (Orobica Calcio Bergamo)

Staff – Allenatore: Enrico Maria Sbardella; Capo delegazione: Patrizia Recandio; Segretario: Daniela Censini; Vice allenatore: Elena Proserpio Marchetti; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner; Preparatore dei portieri: Mattia Volpi; Medico: Carlo Massafra; Fisioterapista: Camillo Piastra.