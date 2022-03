In Campania è forte e vivo il ricordo di uno degli artisti più amati: il 19 marzo sarà infatti il Pino Daniele Day.

Nel giorno in cui ricorre il suo onomastico e, allo stesso tempo, nello stesso giorno in cui avrebbe compito 67 anni, è in programma una doppia festa per Pino Daniele: un vero e proprio “memorial”, organizzato con il sostegno della Regione Campania e del Comune di Napoli.

Al teatro napoletano Palapartenope è in programma un concertone ideato da Nello Daniele, musicista e fratello del ‘Nero a metà’. Tanti gli ospiti attesi per l’evento.

L’ingresso è gratuito, i biglietti sono scaricabili dai siti del Comune di Napoli e del Teatro Palapartenope, altri ingressi saranno donati da Scabec e dal Teatro Palapartenope ad associazioni.

Il 19 marzo, inoltre, sarà aperta per l’intera giornata (ore 9,30-19,30) la sezione dedicata a Pino Daniele nel museo MAMT in Piazza Municipio a Napoli.