Domenica 14 maggio torna l’Azalea della Ricerca.

L’iniziativa “la forza delle donne”, targata AIRC, si terrà nel giorno della festa della mamma anche ad Ercolano.

In particolare, gli scout saranno presenti in alcune piazze della città degli scavi: Corso Resina (Scuderie Villa Favorita), Corso Resina (Ingresso Parco Archeologico), Via Panoramica (angolo Via Bordiga) e Via Doglie (Parrocchia del Redentore).







Sarà possibile contribuire con una donazione di 18 euro. Appuntamento dalle 9 nei punti sopra indicati.