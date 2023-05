Torre del Greco città dello sport, installati attrezzi fitness per cittadini in via Scappi Novesca

Installati, a Torre del Greco in località Scappi Novesca, alcuni attrezzi fitness di arredo urbano, rivolti al libero godimento dei cittadini. E’ quanto disposto dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba, a fine di incentivare ulteriormente le pratiche sportive in una zona già particolarmente fruita dalla cittadinanza, per attività salutiste di corse all’aria aperta e competizioni podistiche. Nello specifico, trattasi di una panca singola per esercizi addominali e lombari, di un attrezzo multifunzionale per l’allenamento degli arti superiori, spalle, torace e schiena ed infine di un attrezzo ciclista per il miglioramento delle funzioni cardio-polmonari.