Torre Annunziata – Un compleanno da incorniciare per una nonnina di Torre Annunziata.

Dopo quello della signora Rosa Fiorenza, che ha festeggiato 104 anni lo scorso 19 aprile, oggi a spegnere le candeline è stata Anna Lauro che di anni ne ha compiuti 100.

Il sindaco Vincenzo Ascione e l’assessore Bruno Orrico l’hanno raggiunta nella sua abitazione di via dei Mille per farle gli auguri e donarle una targa: “L’Amministrazione Comunale, alla signora Anna Lauro nel giorno del suo centesimo compleanno, con l’augurio che sia ancora, per la sua famiglia, il punto di riferimento e la depositaria della saggezza conseguita nel corso di lunghi anni vissuti all’insegna della laboriosità e della semplicità”.

“Siamo molto felici per lo straordinario traguardo raggiunto dalla signora Anna – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. E’ stato molto emozionante poterle fare gli auguri di persona, ovviamente osservando in maniera scrupolosa tutte le precauzioni necessarie, considerata la grave emergenza sanitaria che stiamo attraversando.

Auguro alla signora Anna di continuare a vivere appieno la sua vita e di festeggiare molti altri compleanni circondata dall’affetto dei suoi cari”.