Roma – Stasera, alle ore 18 e 30, nuova puntata di Remoto Talk Show, condotto da Maria Consiglia Izzo.

Questa sera avremo come special guest, Annalisa Minetti, che ci racconterà della sua vita, non solo di quella artistica. Ci presenterà anche il suo nuovo brano, scritto in collaborazione con Mario Biondi e cantato insieme a tanti artisti, come Gaetano Curreri, Dodi Battaglia, lo stesso Mario Biondi.

In collegamento da remoto, ci sarà anche il dottor Raffaele Di Blasio, fisiatra e direttore sanitario di un centro di riabilitazione, che al suo interno ha anche una RSA. Si parlerà delle criticità di queste strutture, legate al Covid-19, e di tutte le misure di prevenzione adottate dal suo centro. Ma ci parlerà anche d’altro. Per scoprire cosa, non vi resta che sintonizzarvi alle 18 e 30 sulla pagina Facebook de La Torre 1905 ( @LaTorre1905).