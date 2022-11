Il 18 novembre 2022 al palazzo delle Arti di Napoli, alle ore 17,30 si presenta l’ultimo romanzo di Floriana Coppola LA BAMBINA, IL CARRO e LA STELLA, ed. Terra di Ulivi 2022.

Introduce Costanzo Ioni, intervengono Enrica Morlicchio e Matteo Palumbo. Letture a cura di Matilde Cesaro. Intervento musicale di Mari Zingarina. Evento in collaborazione con il Comune di Napoli.

Si presenta al PAN il romanzo di Floriana Coppola dal titolo intrigante LA BAMBINA, IL CARRO E LA STELLA, edito dalla casa editrice pugliese di Elio Scarciglia Terra di ulivi. L’autrice converserà con Enrica Morlicchio e Matteo Palumbo sul significato della narrazione che parte dalle drammatiche vicissitudini di una bambina rom in una particolare aerea metropolitana. Un romanzo di formazione al femminile, che vuole scardinare le generalizzazioni sociali e culturali che creano pesanti barriere tra le persone e i popoli. Uno sguardo divergente da ogni classificazione banale che divide gli umani in buoni e cattivi, per seguire invece le sorti particolari di una bambina che scopre nella musica la sua chiave di salvezza e di riscatto. La musica della fisarmonica di Mari Zingarina e le letture sapienti di Matilde Cesaro permetteranno di entrare con forza e con emozione nel centro della trama e nella complessità del personaggio.

Floriana Coppola scrittrice napoletana, counselor professionista specializzata in Analisi Transazionale e Psicologia Esistenziale, perfezionata in Didattica e Cultura di Genere e in Scrittura autobiografica. Collabora come critica letteraria in varie riviste on line e redattrice nella rivista letteraria Menabò in line. Le sue opere di poesia e di prosa poetica sono: Il trono dei mirti, ed. Melagrana onlus, 2005; Sono nata donna, Boopen Led, 2010; Mancina nello sguardo, La Vita Felice, 2012; MiticaFutura, ed. Dalia 2013; Femminile Singolare, Homo Scrivens, 2016; Cambio di stagione e altre mutazioni poetiche, Oedipus, 2017; La faglia del fuoco, Ed. Il Laboratorio, 2019; La vertigine del taglio, ed. Terra di ulivi, 2021. I suoi romanzi sono: Vico Ultimo della Sorgente, Homo scrivens, 2012; Donna Creola e gli angeli del cortile, La Vita Felice, 2014; Aula voliera, Oedipus, 2020; La bambina, il carro e la stella, ed. Terra di ulivi 2022

Ingresso libero.