A San Giorgio a Cremano si è svolto un incontro in sala consiliare incentrato sui bisogni della cittadinanza, in particolare delle famiglie in difficoltà e persone in stato di fragilità.

Alla presenza dell’assessore regionale Lucia Fortini, del Sindaco di San Sebastiano Giuseppe Panico, dell’assessore Letizia Allocca in rappresentanza del primo cittadino di Massa di Somma, dell’assessore Giuseppe Giordano e del terzo settore locale, è stato presentato il progetto finanziato dalla Regione Campania “Oltre il Covid-19. Mai soli”.

“Si tratta -dichiara il sindaco Giorgio Zinno – di un progetto che ha proprio l’obiettivo di fare rete tra comuni e associazioni per andare incontro alle maggiori richieste dei territori rispetto alle fasce deboli dopo la fine dell’emergenza sanitaria.

C’è un maggior bisogno di assistenza, anche psicologica, per i nostri ragazzi e per i nostri anziani ed il progetto va in questa direzione.

Guardiamo soprattutto alle emergenze sociali, quelle che persistono ancora oltre il terribile periodo della pandemia e quelle che sono subentrate, come ad esempio, crisi energetica e nuove povertà.

Il progetto si svolgerà principalmente nei comuni di San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma ma è aperto anche ad altri territori e alle associazioni che vorranno impegnarsi per questo scopo.

Grazie al rapporto saldo con il terzo settore continueremo a mettere in campo attività sociali rivolte alla cittadinanza.

Partiremo – spiega Zinno – dal monitoraggio dei territori, per poi attuare attività di assistenza leggera, come distribuzione di pacchi alimentari e farmaci e supporto psicologico. Il welfare di rete è una risorsa perché costruisce valore sul territorio in quanto mette insieme ministrazioni, enti pubblici e associazioni. Sono queste le relazioni che costruiamo per il bene dei nostri concittadini e ringrazio l’assessore Lucia Fortini – conclude il primo cittadino – per l’attenzione che da anche al nostro territorio”.