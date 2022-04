Torna a Napoli anche quest’anno la rassegna “Giugno giovani”, una serie di eventi proposti dai giovani e dedicate ai giovani.

Fino al 23 maggio saranno raccolte idee e proposte per arricchire il calendario di eventi che nel mese di giugno animeranno i centri di aggregazione giovanili, le piazze, i musei, i parchi e gli impianti sportivi della Città.

Il tema scelto quest’anno “Napoli città della creatività”.

“Giugno giovani sarà una grande festa dedicata soprattutto ai giovani, al loro talento straordinario e alla loro creatività” ha dichiarato l’Assessora ai Giovani, Chiara Marciani “Dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia, bisogna far tornare a vivere l’arte, la musica e la cultura nel centro come nelle periferie, in modo che siano uno stimolo alla ripartenza delle generazioni più giovani.

Attraverso questo avviso pubblico l’Assessorato ai Giovani vuole confermare l’impegno dell’Amministrazione comunale a fornire alle nuove generazioni uno strumento, un luogo ove poter esprimere e confrontare idee, mettere in valore i loro talenti, le loro competenze, il loro spirito di iniziativa, attraverso un processo partecipato dove i ragazzi possano essere coinvolti in prima persona”.

Il testo dell’Avviso è prelevabile al link https://www.comune.napoli.it/giovani