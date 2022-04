Condannato per estorsione, pizzicato in strada e condotto in carcere

La Polizia Locale, nell’ambito dei controlli stradali effettuati in piazza Municipio a Napoli, ha fermato un sessantenne di Vallo della Lucania sorpreso a guidare un veicolo privo di copertura assicurativa. Le verifiche hanno portato a conoscenza degli agenti che, a carico di quella persona, esisteva un ordine di carcerazione per 5 anni di reclusione, provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, a seguito di condanna per un reato di estorsione. In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, la Municipale, dopo aver consegnato all’uomo copia della sentenza, ha provveduto ad accompagnarlo presso la casa circondariale di Poggioreale per l’esecuzione della condanna, già divenuta definitiva nel mese di febbraio scorso.