E’ stato presentato oggi il programma del ‘Maggio dei Monumenti’, la manifestazione culturale che si svolgerà nella nostra città dal 13 maggio al 12 giugno.

“È un Maggio nuovo – dichiara il sindaco, Gaetano Manfredi – che mette in vetrina le periferie, con l’obiettivo di creare occasioni di cultura in tutti i quartieri e far conoscere le bellezze di Napoli prima di tutto ai cittadini.

Il leit motiv sono i muri, memoria della nostra storia antica e moderna, e a rimarcare l’identità visiva e artistica dell’iniziativa è il graffito realizzato in piazza Municipio che prende ispirazione proprio ‘dal linguaggio dei muri’.

Accanto al programma di Muraria, realizzato in collaborazione con l’Istituto francese Grenoble e con il Goethe Institut di Napoli, saranno previste – conclude il sindaco – aperture straordinarie con visite guidate, proiezioni cinematografiche nel sottosuolo, teatro di strada e passeggiate tematiche”.

Per saperne di più clicca qui https://www.comune.napoli.it/maggiodeimonumenti