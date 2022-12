E’ stato presentato dai Lions Club della Città Metropolitana di Napoli e della Campania presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino, l’opuscolo “Il Presepe Napoletano” a cura di Manlio Pennino, con illustrazioni delle opere dell’Associazione Presepistica Napoletana.

L’opuscolo sarà fruibile per cittadini napoletani e turisti, gratuitamente e anche in formato digitale. L’obiettivo è quello di valorizzare un’eccellenza nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale cittadino come volano di sviluppo.