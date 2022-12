Sabato 3 dicembre e domenica 4 dicembre ai Molini Marzoli di Torre del Greco la protagonista del cartelloni eventi corallini è “Natale ai Molini”, la duegiorni organizzata dal Comune di Torre del Greco e dalla Croce Rossa di Ercolano

“La manifestazione – fanno sapere gli organizzatori – offrirà ai visitatori una imperdibile esposizione di artigiani e maestri presepiali, musica e degustazioni di prodotti agricoli e pescato locale.

All’evento, come annunciato dagli organizzatori, partecipa anche lo chef, Luigi Vitiello, noto nel panorama come campione mondiale per il premio miglior panettone.