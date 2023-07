Espressione di grande apertura e disponibilità verso la sua scuola e i giovani che la frequentano è il concorso con relative borse di studio proposto all’Associazione degli Ex alunni del Liceo De Bottis da Valeria Sessa. Realizzato con successo, a conclusione dell’anno scolastico 2022/23 presso il Liceo De Bottis di Torre del Greco, l’istituzione più antica e importante del nostro territorio, grazie alla piena condivisione della Dirigente, Letizia Spagnuolo, esso ha costituito l’avverarsi di un sogno nel cassetto, per la Sessa: quello di creare un connubio tra la sua professione e la scuola di cui è stata allieva.

Manager e membro del direttivo della Reseaworld, la sua attività la porta continuamente a contatto con quelle che sono le tristi dinamiche legate all’inquinamento, al degrado degli ambienti naturali, alle offese verso il nostro ecosistema. Per questo il titolo del progetto legato al concorso ha preso il nome di “Madre Terra”. Amministratore della ReSeaWorld, azienda che fornisce servizi di approvvigionamento di combustibili e lubrificanti per la marina, la nostra ex alunna spesso ha avvertito il pericolo del progressivo degrado del nostro pianeta, per causa e per conseguenza della speculazione economica che stermina e deturpa senza pietà il nostro habitus naturale.







Ebbene da ciò l’interesse, la passione verso l’ambiente l’ha spinta a voler promuovere iniziative atte a promuovere la tutela, l’integrità del suolo su cui viviamo , per attenzionare i giovani verso quel bene supremo e prezioso per l’umanità che è l’acqua e con essa il mare, culla di ogni civiltà. Il bando di concorso pubblicato e diffuso nella primavera del 2023 si è mosso in maniera da essere capito ed accettato. Sono stati invitati a parteciparvi gli allievi delle classi seconde e terze dei vari indirizzi e curvature della scuola per partire dai più giovani, tentando di sollecitare il loro interesse verso il problema ambientale.

L’elaborato da realizzare è stato un video sul 14esimo obiettivo dell’agenda 2030, “Vita sott’acqua”. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è caratterizzata da 17 obiettivi o goals per lo sviluppo sostenibile. Sottoscritta nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’ONU, ha un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Questo programma non risolverà tutti i problemi del nostro ecosistema ma costituirà la comune strategia per offrire a tutti un modello da seguire per vivere in un mondo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

La scuola, quella superiore di 2 grado, e per la sua durata quinquennale e per quella fase speciale che appoggia e sostiene nell’ambito della crescita i giovani dai 13/14 anni e li porta all’età della ” maturità”, ha in sé vari e importanti stadi che si legano alla crescita interiore, all’evoluzione comportamentale e caratteriale ,ma anche a indurre attenzione e affezione, pur se diverse, nei confronti delle problematiche odierne. Il concorso ha perciò aperto un nuovo mondo di riflessioni e ha dato modo ai ragazzi di poter esprimere le loro opinioni e soprattutto la loro grande sensibilità. Valeria Sessa, legatissima al suo liceo, a cui riconosce il valore della sua formazione e crescita culturale, intende sponsorizzare questo progetto negli anni a venire anche con metodologie diverse ma al passo con i tempi e proporre altri obiettivi dell’Agenda 2030. Grande la sua emozione il giorno della premiazione in un’Aula gremita di docenti, genitori ed allievi. Valeria Sessa ha rivolto agli allievi premiati e a tutti i presenti parole di stima e di incoraggiamento, sostenendo come sia importante prodigarsi insieme per il benessere della nostra “Madre Terra”, ciascuno attraverso la cura di quelle piccole grandi cose importanti per salvaguardare il benessere e la sicurezza del vivere in un mondo non violato dalla disattenzione e dalla superficialità umana. Un punto importante delle sue riflessioni ha coinvolto i giovani quando li ha invitati a non cercare subito il loro futuro fuori dalla nostra città, fuori del nostro territorio, addirittura al Nord, all’estero perché oggi molto è cambiato, si vanno prospettando varie e importanti trasformazioni e perdere delle belle intelligenze è sempre una sconfitta per chi se ne va e per chi lascia andare. Ai premiati, oltre la consegna della borsa di studio, è stata offerta una pergamena come attestato di partecipazione contenente il giudizio sull’elaborato svolto e una gradevolissima borsa con i colori del mare, del cielo e del sole espressione di una natura incontaminata.

Essi sono Giuseppe Navarra classe 3 A, Cesarino Letizia classe 2 A, Ciaravolo Davide classe 2 L, Di Stasio Guglielmo Christian classe 3M. L’Associazione degli ex Alunni è gratificata ed onorata di poter offrire organizzazione e collaborazione in questa bellissima nuova avventura grazie alla impareggiabile disponibilità della Preside Letizia Spagnuolo e della grande Famiglia del De Bottis .

Per il Direttivo: Carolina La Verde

Comunicato stampa