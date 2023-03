Il Comune di Napoli il 28 marzo 2023, in occasione della giornata nazionale per la sensibilizzazione dell’endometriosi, illumina di giallo la Fontana di Nettuno in Piazza Municipio.

L’Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’endometriosi – A. L. I. C. E – promuove la IV edizione della call to action “Facciamo luce sull’endometriosi”, patologia subdola della quale non si conoscono le cause e per la quale non esistono cure definitive.

“L’endometriosi è una malattia che colpisce milioni di donne in tutto il mondo e che spesso viene sottovalutata o ignorata – ha dichiarato l’Assessore alla Salute, prof. Vincenzo Santagada – è importante, pertanto, rivolgersi ad un medico specializzato per una diagnosi corretta ed un trattamento efficace.







In Italia sono affette da endometriosi, patologia cronica ed invalidante, il 10-15% delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire.

Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni.La giornata nazionale per la sensibilizzazione dell’endometriosi del 28 marzo ha lo scopo di aumentare la consapevolezza su questa patologia ed incoraggiare le donne a parlare dei loro sintomi e a cercare aiuto medico.

Con la giusta diagnosi e il trattamento, molte donne con endometriosi possono gestire i sintomi e migliorare la loro qualità di vita”.