Castellammare di Stabia – Fino al 24 ottobre sono previste le visite serali nel Museo Archeologico di Stabiae Libero

D’Orsi tutti i venerdì e sabato dalle ore 20.00 alle ore 23.00 all’interno della Reggia di Quisisana.

Il biglietto di ingresso di 3 euro (2 euro per il ridotto e gratis per gli under 18) è acquistabile esclusivamente online su

www.ticketone.it (+ 1,50 euro di prevendita). Gli ingressi sono scaglionati ogni mezz’ora con i seguenti turni: 20.00;

20.30; 21.00; 21.30; 22.00.