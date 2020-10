Portici – Siamo a Portici, in provincia di Napoli. Un investimento per la sicurezza di ragazzi, docenti e personale scolastico: siamo nell’Istituto Comprensivo Sant’Agata, una scuola all’avanguardia in questo periodo di pandemia.

Il preside ha investito in una tecnologia di un impianto brevettato addirittura dalla Nasa: si tratta di dispositivi di sanificazione attiva dell’aria e delle superfici con un’applicazione continua H24.

In questo modo, gli studenti entrano in ambienti purificati e sanificati continuamente, senza aver bisogno di indossare la mascherina in aula. Un plauso a chi, in questo periodo, investe nella sicurezza dei nostri ragazzi. (fonte corrierece.it)